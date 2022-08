CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

O dia a dia tende a se dinamizar com o ingresso de Marte no setor do cotidiano, mas procure conter a impulsividade. Este momento pode trazer oportunidade de interação mais próxima do entorno, além de lhe deixar socialmente contida, visto que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

