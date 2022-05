ÁRIES (21/03 a 20/04)

Novo ciclo emocional. Isso torna seu pensamento mais crítico e repleto de emoção Você poderá, até o final desta semana, ver os resultados positivos de um importante investimento pessoal. Período positivo para sua área profissional. Procure estabelecer estratégias.

TOURO (21/04 a 20/05)

Elemento: Terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Não deixe pontas soltas em situação alguma. As definições dependem de atitudes suas. Corajosas, objetivas, certeiras. Conte com a ajuda do céu para que seus planos funcionem.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Experiências importantes. Bom momento para lidar com pessoas jovens. Seja firmemente determinado para conseguir o que deseja. O setor financeiro poderá propiciar vantagens adicionais. Atitudes de valorização familiar. Bom momento no campo familiar.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase de estabilidade no setor de trabalho, que lhe trará uma agradável sensação de segurança. A colaboração das pessoas que trabalham com você será fundamental nestes dias para desenvolver suas tarefas. Você

vive um bom momento no campo espiritual.

LEÃO (22/07 a 22/08)

O dia é bom para atividades criativas em grupo. Seu lado sedutor está em evidência, beneficiando as relações de amizade e aumentando sua popularidade. Você está encontrando dificuldade para tomar suas decisões. Você deve dar prioridade para seus assuntos materiais.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Evite um novo envolvimento. O seu poder de influência sobre outras pessoas é muito grande neste momento. Assim, você tende a alterar seu ambiente e os relacionamentos. O instante é oportuno para consertar coisas, limpá-las ou organizá-las.

LIBRA (23/09 a 22/10)

O seu costume de apreciar a boa comida e a boa bebida tende a estar aumentando neste momento. No entanto, cuidado para não cair na autoindulgência. É tempo de saber medir os desejos. É tempo de selecionar o que considera mais importante nesse momento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bons momentos na vida conjugal. Harmonia e paz neste setor. Para quem está só, há a possibilidade de conhecer alguém muito interessante e compreensivo que lhe dará a sensação de lealdade e segurança de que você tanto gosta. Momento de encontrar um novo amor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros transitando por seu signo, estão tornando os nativos deste signo mais calmos e prudentes, mais responsáveis e cooperativos. A fase é muito boa para o trabalho, principalmente se está começando algum projeto. Aproveite e encontre bons colaboradores.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Elemento: Terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Entender um simples comentário como uma crítica é muito possível. Não há nada que não possa ser resolvido com um pouco de paciência. Portanto, poupe energia. Número: 13.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você está muito ligado na sua vida profissional e sinceramente empenhado no seu trabalho, principalmente porque está dando tudo certo. Nem por isso convêm abusar de sorte e pensar que é alguém escolhido pelo destino para o sucesso.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Você terá mais certeza de suas ideias. Procure o equilíbrio interno e tente refletir sobre seus objetivos de vida de maneira sensata. Você está com muita determinação para buscar sua felicidade. Bom período para cuidar dos assuntos familiares.