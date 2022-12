VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure curtir companhias e estruturar a vida privada. Neste momento astrológico, a vida privada tende a se mostrar mais agradável com a entrada de Júpiter no setor íntimo e do Sol no dos prazeres, enquanto a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos