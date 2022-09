TOURO (21/4 a 20/5)

O momento tende a oportunizar o aprimoramento de ideias em prol da qualidade do cotidiano com a Lua entre as casas da comunicação e da rotina, que chega à fase nova no encontro com o Sol. Mercúrio retrógrado influencia a área social, podendo pedir revisões acerca da coletividade.

