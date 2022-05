ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure organizar a mente de modo, a se deter nos assuntos que forem mais relevantes. Será bom seguir em frente, de modo a poder saborear os resultados positivos de suas iniciativas. Não é hora de procurar certeza nem de investir em estabilidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Poderá se interessar por assuntos envolvendo modernidade e descobertas. Terá a ajuda inesperada de alguém de destaque, mas seu temperamento pode atrapalhar suas conquistas. Conte com a força dos astros para ter sucesso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Planos que você acalenta há muito tempo encontram meios de se concretizar. Muita facilidade no trato com as pessoas, especialmente no setor profissional. Você estará com a sensibilidade e intuição aumentadas. Bom momento no campo financeiro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

No plano sentimental, uma declaração de amor pode te surpreender nesse período. Tudo indica que você terá maior equilíbrio emocional. Sua vida amorosa estará repleta de novidades. Aventure-se um pouco mais agora! Você vive um bom momento no campo sentimental.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Momento positivo para progressos em sua vida. Coloque sua rotina em ordem e organize melhor a casa. A praticidade ajuda você a evoluir ainda mais. Bom momento no campo afetivo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Evite radicalizar. Nem tudo que você acha certo é a expressão da verdade. Trabalho: Manter o que já cumpriu seu papel, está desgastado ou não é mais estimulante? Olhe ao seu redor e detecte novas oportunidades de expressão. Bom momento no campo social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Está na hora de jogar fora tudo que for velho e inútil. Harmonize sua casa e isso se refletirá em sua mente. Acredite, os caminhos se abrirão. Muitas felicidades no amor. Siga em frente em busca do sucesso. Alguém pode não entender uma ideia original.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Se você está pensando em investir, ótimo, a fase é propícia. O seu signo e sua área de amizade estão próximos, sugerindo que você se dedique à convivência em grupo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Hoje você está esbanjando alegria, dizendo coisas inteligentes e interessantes. Aliás, falar vai funcionar como uma terapia. Bom momento no campo amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, a harmonia astral pode mostrar até onde você tem sido coerente com as coisas em que acredita. Hoje você perceberá que melhorias precisam ser feitas em sua vida. Um bom dia para refletir sobre seus objetivos profissionais e produzir mais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Bom momento para as pessoas que estão pensando em viajar, pode ser a passeio ou a negócios, as viagens estão sendo favorecidas. Bom momento no campo familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você pode estar se sentindo mais carente, com dificuldade de tomar decisões. Fique tranquilo, isso já vai passar. Importante é entender que todos têm o direito de errar. Se entregue aos cuidados do seu amor ou busque apoio e colo com os amigos.