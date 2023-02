ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Com Vênus ingressando no setor do cotidiano, aflora a criatividade na gestão do dia a dia. Seu olhar tende a se renovar sobre as parcerias e isso lhe ajuda a melhorar o convívio, além de fortalecer o círculo de confiança, já que a Lua se desloca pelo eixo social-íntimo, da fase nova à crescente.

