ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu senso profissional está aflorado, motivando a aproximação com pessoas que tenham interesses parecidos com os seus. Boa fase para parcerias. O trabalho em conjunto está favorecido por Júpiter. Amor: estimule paz e afeto em suas relações e se sentirá leve.



TOURO (21/4 a 20/5)

Cautela com as finanças! Você está propenso gastar demais para compensar algum insucesso. Não é por aí, procure dar a volta por cima e esqueça o que passou e seus horizontes se abrirão e os sucessos brotarão. Amor: procure cultivar a harmonia familiar.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Neste período, você terá muita disposição física e mental para superar qualquer desafio profissional. E nada atrapalhará a sua caminhada triunfal para conquistar o que deseja. Amor: o cenário amoroso promete muito carinho e felicidade na vida a dois. Que bom!



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nestes dias, você contará com boas vibrações da Lua e o seu talento profissional será reconhecido e você deverá fazer uso dessa oportunidade para melhorar a situação financeira. Amor: ótima fase para estreitar seus laços mais íntimos. Portanto, aproxime-se das pessoas.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua inspiração está em alta e sua praticidade se eleva e isso ajuda você a melhorar o que faz e trazer mais produtividade. Não será surpresa alguma se conquistar reconhecimento popular e ganhar muito dinheiro. Amor: e hora de sair da toca e quebrar a rotina.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Faça acontecer o que deseja e isso facilitará atingir o seu objetivo. O pensamento positivo é o meio mais rápido para incentivar e acontecer o que se pretende. Use e abuse dele e se dará sempre bem. Amor: esse dia promete muita felicidade amorosa na vida a dois.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Será bom administrar melhor seus recursos materiais e financeiros. Você tende a buscar atividades descontraídas e gastar demais. Divirta-se, mas, não deixe sua carteira ficar vazia. No amor, aproxime-se das pessoas por quem tem carinho e amizade. Cor: amarelo.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Essa é uma fase que muita coisa pode mudar em sua vida. Renovação acontecerá e fortalecer pontos fracos em suas atividades profissionais e sociais. Seu trabalho se tornará mais produtivo e sua vida social mais interessante. No amor, muito romantismo e alegria.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Deixe de lado projetos que não podem ser colocados em prática no momento. Encare apenas o que é possível fazer e está ao alcance das suas mãos. Aí, funciona. Amor: Antes de um ou de um não, pense bem. Ou a chance de você questionar as escolhas serão tardes demais.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure aprender por intermédio do ensinamento das pessoas que sabem mais que você e terá oportunidade de aperfeiçoar sua vida pessoal e profissional. Saber não ocupa lugar então, aproveite para crescer. No amor, a vida é sempre perfeita para os que amam. Então, ame!



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A vida é muito melhor quando a gente se aceita. Se algo não deu certo, é só correr atrás de uma forma de melhorar a situação. Não tornar-se um inconformado ajudará sempre a aceitar o que o destino traz para nós. Amor: procure fortalecer o convívio familiar por intermédio do diálogo.



PEIXES (20/2 a 20/3)

No trabalho o clima poderá ser mais tenso que o normal e isso exigirá mais atenção com as palavras e com os colegas. Essa situação é passageira e dias melhores virão. No amor, procure estar perto de quem você gosta e de estímulos interessantes. Cor: verde-claro.