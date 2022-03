ÁRIES (21/3 a 20/4)

Hoje é dia de dar mais atenção a seus interesses materiais. Aproveite as oportunidades de conhecer novas pessoas. Mantenha a objetividade nos seus relacionamentos em geral. Novos amigos e contatos poderão aparecer! Bom momento no campo amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure ser mais atuante, para depois não ficar reclamando dos resultados. Há situações em que as boas oportunidades simplesmente aparecem na frente e que são frutos daquilo que foi plantado em momentos passados. Bom momento no campo profissional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Muitas surpresas na sua vida sentimental. Desconfie das coisas fáceis. Você poderá realizar seus sonhos e esperanças de trabalho sendo persistente e confiante. As viagens mais longas estão favorecidas. Bom período para os novos empreendimentos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, a Lua está iluminando sua casa das amizades e dos projetos. Poderá ter notícias de outros lugares. Você poderá tratar de organização de suas atividades, criando as bases e buscando o apoio e os recursos necessários para que você tenha condições de crescer.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. A dispersão de interesses será constante. Há novas oportunidades pedindo passagem, que não devem ser ignoradas de jeito algum. Será importante dar mais atenção à aparência para atrair a sorte.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dê um pouco mais de dinamismo à sua vida. O céu está lhe dando a oportunidade de consolidar conquistas que você fez durante o ano passado. Um bom momento para reunir forças e avançar ainda mais em direção a realização pessoal.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Você se comunica com criatividade e eficiência. Procure estabelecer parcerias com aqueles que possam ajudá-lo(la) a operacionalizar seus projetos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Boas relações com pessoas próximas e parentes. Vida sentimental, cheia de novidades, pode ir preparando o seu coração para emoções mais fortes. Sentirá despertar sentimentos adormecidos a algum tempo. Curta bastante esses momentos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Alegrias e boas notícias no trabalho. Sua arte será reconhecida e suas ideias farão grande sucesso, já que sua eficiência será comprovada. Os invejosos e incompetentes não vão deixar de criticar, mas você não deve dar a menor atenção a eles. Continue a fazer o seu trabalho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure manter atenção redobrada aos sinais do universo. Eles podem revelar dicas que favorecerão seu campo afetivo. Sua presença será requisitada: você terá popularidade e poder de sedução, reunindo as pessoas em torno de suas ideias.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Em amor, um sentimento profundo e estável lhe trará felicidade. Evite os abusos financeiros, é hora de investir pensando em criar bases mais sólidas para o seu futuro. No plano profissional procure afastar do seu caminho todas as pessoas negativas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Bom para o amor e o entretenimento. Saberá ser o centro das atenções e agir com presteza e dedicação. Você está muito sensível a magia que vem do céu. Alguém pode mexer com o seu coração e fazer a sua imaginação criar um futuro maravilhoso.