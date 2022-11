VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os entraves interpessoais tendem a começar a se dissipar e as parcerias ganham corpo a partir de agora. Suas habilidades práticas de gestão podem ficar em evidência, com a entrada do Sol na área material e o trânsito lunar entre esse setor e o do cotidiano.

