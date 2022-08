VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mercúrio no setor material pode lhe fazer aprimorar investimentos. Com a entrada do Sol em seu signo, a fase sinaliza fortalecimento pessoal e isso deixa você mais segura na defesa dos interesses, além de generosa ao lidar com as pessoas, devido a Lua entre a área de amizades e seu signo.

