ÁRIES (21/03 a 20/04)

O período pede paciência quando o assunto é amor. Quanto à questão financeira, pode se tranquilizar, pois tudo vai melhorar. Comemore suas conquistas. Passeio ou encontro pode estimular sua vida amorosa. Mostre o que sente Momento propício para você relaxar.

TOURO (21/04 a 20/05)

Soluções perfeitas não existem nunca. Encare as que são possíveis com os recursos que você possui. Invista em parcerias nesta fase, já que o momento traz conquistas importantes para você. O inferno astral chegou ao fim e suas qualidades se fortalecem.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Boa hora para buscar uma maior realização na vida afetiva e desenvolver novos rumos para seu relacionamento. Momento muito favorável para o trabalho e para ganhos extras, você pode se atrever em projetos ambiciosos. Procure ser imparcial em seus julgamentos.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Na vida cotidiana e no trabalho, positividade e facilidade. Realização dos objetivos pelos quais você tem batalhado mais, o que aumenta o seu ânimo e reacende as suas esperanças.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Nos próximos dias, a rotina tomará grande parte de seu tempo, assim como os deveres profissionais e escolares. Você pensará em viajar ou encontrar pessoas que não vê há tempos, o que será ótimo. Torne os seus sonhos reais. Trabalhos em grupo trarão bons resultados.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seu senso de equipe está em alta. Aproveite que seu espírito de liderança está em evidência e promova sua imagem, sem agir de forma autoritária. Seu espírito de liderança ganha força É um bom dia para focar nos projetos profissionais somando esforços com pessoas em sintonia.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Amor: O que não for perfeito será colocado de lado. Amor, para valer a pena, deve passar longe de problemas, discussões e banalidades, é isso. E aí mora o perigo de ficar esperando o impossível de quem faz o papel de cara metade na sua vida. O amor está no ar!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Período de afinidade com seu trabalho. As iniciativas bem-sucedidas podem trazer grande satisfação. Você está experiente Bom momento no campo familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período favorável para realizações no emprego e no amor. Você conseguirá se organizar melhor e isso vai se refletir no cotidiano. Apesar de reclamar quando as coisas não saem como você quer, não terá motivos para se estressar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

É bem possível que, em muitos momentos, você se veja entre a casa e o trabalho. O que fazer? Contudo, determine o que é mais importante no momento, mas sem esquecer completamente as outras coisas. Nesse período, é possível esperar o melhor do céu.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O reconhecimento profissional que tanto espera e pelo qual fez tudo que era possível, finalmente chegou. Ouça opiniões de quem gosta de você e siga o seu coração. Esteja presente de corpo e alma em tudo o que vier a acontecer.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Aumenta a sua determinação e seu senso crítico. Corra atrás dos objetivos, mas evite criticar as pessoas. Isso pode prejudicar seus relacionamentos. Você está mais sensível, o que contribui para melhor comunicação Situações em grupo serão a tônica nesse dia.