CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente identificar pontos de ajuste no meio familiar. Você tende a dar valor à uma convivência mais saudável, ao mesmo tempo em que o momento pode ampliar sua percepção do conceito de qualidade de vida, visto que a Lua transita no eixo saúde-espiritualidade.

