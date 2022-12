ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure confirmar que suas ambições estão bem estruturadas. O momento astrológico tende a destacar seu lado colaborativo e prático com a Lua no eixo amizades-material, além de recomendar que você tenha maior compromisso com os objetivos pessoais.

