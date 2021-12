ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: pedidos ou respostas de emprego favorecidos. Amor: Não há nada sem graça à sua frente. As cores são fortes, os sentimentos são intensos e seu ânimo é invejável. Num relacionamento, seja novo ou antigo, o ideal é que você compartilhe o brilho.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Sobre o signo: estabilidade. Você perceberá a importância de se dedicar mais às suas relações pessoais. Converse e busque um equilíbrio de interesses. Exercite a compreensão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Este período traz para você muita força de vontade e uma total determinação. Hoje você terá energias suficientes para derrubar qualquer obstáculo que surja na sua frente., com a maior facilidade. No plano sentimental, é hora de agir, lute pelo que é seu.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, você poderá ser surpreendido com uma declaração de amor, daquelas que fazem qualquer pessoa gelar. Prepare o seu coração e não sinta nem medo ou receio. Deixe que a felicidade entre na sua vida e que encha de força e de luz o seu coração. Curta bastante.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Apesar de todas as dificuldades, você consegue dar conta do recado. Mas mais do que isso, você deseja que o seu esforço seja reconhecido pelos que estão a sua volta. É tempo de se preocupar mais consigo mesmo e com seus próprios sentimentos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O sucesso está a caminho. Agarre as oportunidades que aparecerem e aja com maturidade em qualquer situação. Concentre-se em assuntos prioritários e resolva uma pendência por vez. Bom momento no campo financeiro. Não deixe suas obrigações de lado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Saúde: disposição para as atividades físicas. Como em uma balança, sua vida pende para um lado e para o outro. Sempre é bom analisar as duas opções antes de tomar decisões. Se você seguir pelo lado venusiano, ou seja, o do bem-querer, fará a escolha certa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O relacionamento com a pessoa amada tende a melhorar cada vez mais nesse período, pois você estará mais carinhoso e sincero do que de costume. Fase propícia para dar andamento a alguns projetos. Bom momento no campo sentimental.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período propício para as viagens em geral, assim como para os estudos. Você está precisando de um pouco mais de liberdade para ampliar os seus horizontes. Procure aumentar o tamanho do seu mundo conhecendo pessoas novas e diferentes maneiras de levar a vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Trabalho: bom para todas as atividades que dependam da comunicação. Boas perspectivas só se confirmarão com muita determinação de sua parte. Amor: não abuse da boa vontade dos outros. Mantenha atenção nas novidades que estão a caminho. Cor: laranja.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Muito equilíbrio e estabilidade nas suas ações. Mais metódico e analítico, você não permitirá que seus rendimentos sofram nenhum tipo de queda. No plano sentimental, você deve confiar um pouco mais na pessoa amada. Ouça as coisas que ela tem para dizer.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: procure aliar ambição e bom senso ao agir profissionalmente. Se a intuição lhe avisa para não seguir por esse caminho, o mais sensato é acatá-la. Assim deveria ser sempre. É tempo de prestar atenção no que o coração está exaustivamente dizendo.