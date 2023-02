TOURO (21/4 a 20/5)

As atividades intelectuais tendem a ganhar corpo em suas redes com Mercúrio na casa das amizades. O envolvimento com os aspectos práticos do dia a dia acaba sendo evidenciado nesta fase, o que demanda acordos com o entorno imediato para que as ações fluam bem.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos