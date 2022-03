ÁRIES (21/3 a 20/4)

Oportunidades profissionais há, mas terá que correr atrás delas. Melhorias de vida que você anseia estão se aproximando. Nas finanças, bons resultados nas negociações vão gerar dinheiro para suas despesas. No amor, uma pessoa querida tende a lhe visitar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Dúvidas desaparecem e você sabe o que é melhor para você. Bom momento para você tomar atitudes e resolver situações delicadas. Nas finanças, momento ideal para fazer investimento de curto prazo. No amor, una esforços em prol da harmonia no lar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cuidado com sobrecarga. Sua tendência centralizadora pode lhe estressar. Já pensou em dividir responsabilidades? Nas finanças, procure empregar o seu dinheiro em algo promissor. No amor, cuidado para não se envolver demais nas questões familiares.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus esforços para alcançar sucesso nas suas atividades chegam ao patamar máximo de resistência e maturidade, pois você sabe que querer é poder. Nas finanças, êxito profissional tende a aumentar seus rendimentos nesse período. No amor, vida afetiva promete paixão.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os astros estimulam o aprimoramento profissional. Busque aprender com quem sabe fazer melhor. Que tal procurar um curso de aperfeiçoamento? Nas finanças, dinheiro vai pintar pouco, mas de forma contínua. No amor, solte seu lado romântico, viu?

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mercúrio e Júpiter vão estimular o desenvolvimento das suas atividades. Pode contar com futuro mais promissor no seu ramo de trabalho. Nas finanças, grana vai fluir bem. No amor, momentos de aventuras vão embalar o relacionamento a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A semana promete negócios inesperados. O problema é que sua vida vai ficar mais agitada e não existe garantia que conseguirá dar conta das demandas. Nas finanças, bons negócios atrairão muita grana para você. No amor, vai arrasar na vida afetiva.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Projetos profissionais têm tudo para dar certo, pois você recebe poderosas energias dos astros. Coloque em ação aquele que achar mais promissor e bola pra frente! Nas finanças, aguarde prosperidade. No amor, haverá mais cumplicidade na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Haverá maior empenho e produtividade no trabalho. Sua vida tende a melhorar. Maior conforto não está descartado. Nas finanças, o que você mais quer no momento é vender bem o que faz e rechear seu bolso! No amor, intensa felicidade na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A partir de agora, a sua vida profissional vai deslanchar e atrair prosperidade. Mantenha a sua mente focada na positividade e você vai longe! Nas finanças, tudo indica que você crescerá financeiramente nesse período. No amor, trocas confidenciais e passeios estão favorecidos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Flexibilidade em alta. Bom momento para fazer acordos e tratar de novos negócios. Esteja aberto para novas situações: coisas interessantes estão vindo, aí! Nas finanças, boas perspectivas financeiras. No amor, você tende a curtir fortes emoções a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dedique-se a atividades promissoras e suas chances de sucesso aumentarão. Você progredirá de acordo com seu empenho profissional. Nas finanças, chance de aumentar seus negócios e melhorar o faturamento. No amor, maior sintonia na vida amorosa.