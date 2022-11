ÁRIES (21/3 a 20/4)

Chegou o momento de virar a página de frustrações passadas. As relações tendem a passar por ajustes territoriais durante esta semana. Contudo, as ações em grupo podem ganhar corpo, já que no céu astrológico a Lua transita no eixo amizades-material, ficando crescente.

