TOURO (21/4 a 20/5)

O recolhimento pode se mostrar essencial, sobretudo com a Lua Crescente. Suas experiências com grupos podem permitir rever os acontecimentos de acordo com a fase, o que ajuda com o autoaprimoramento e o fortalecimento do círculo de confiança, já que a Lua transita no eixo social-íntimo.

