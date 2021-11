ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: acontecimentos inesperados deverão tirar a sua atenção para as metas do dia. Amor: curtir o que de bom acontece com as pessoas que são do coração, deve ser a grande prioridade agora. Procure ser mais flexível nas tarefas rotineiras.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ao ter serenidade para analisar as possibilidades que a vida lhe apresenta, certamente conseguirá fazer escolhas sábias. É tempo de cultivar a racionalidade e se resguardar dos desgastes emocionais. O romance está no ar e, se estiver só, um amor pode chegar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Período movimentado em sua vida particular e no trabalho. Viagens, contatos importantes e mesmo problemas referentes à sua casa, deverão ser tratados com confiança e habilidade. Embora no setor profissional seja a rotina o fator principal, terá maiores possibilidades.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você está recebendo muita energia positiva, o que aumenta o seu magnetismo e sua vitalidade. Vida profissional, num momento de muito brilho. Mas procure não ficar empolgado demais com o sucesso e esquecer do ponto principal que é a humildade.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalho: grandes começos só podem ocorrer se o que foi começado chegar ao fim, por mais desinteressante que seja. Há boas surpresas a vista, prepare-se para elas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Você convive melhor com as pessoas hoje. O momento é bom para se aproximar de quem tem interesses parecidos com os seus. A fase é de troca. Bom momento no campo afetivo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Hoje você tende a resgatar projetos que tinham sido deixados de lado. Procure fazer atividades que tenham a ver com seus interesses. Bom momento no campo profissional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você poderá contar com a sua intuição para tudo que precisar, a sua mente está mais clara do que de costume e você conseguirá entender o lado certo das coisas. Bom momento para dar conselhos aos amigos ou pessoas que estejam precisando, você está muito sensato.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ao se sentir em meio a uma nebulosidade emocional, seria bom selecionar bem as situações com as quais vai se envolver. É tempo de descansar para ter a serenidade necessária ao tomar decisões. A criatividade vai temperar seu romance. Bom momento no campo afetivo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A semana será animada e você terá muita disposição pra viver, com intensidade, os prazeres que a vida pode oferecer. Cultive o otimismo e invista em novas amizades. Boa hora para fazer mudanças interiores e se adaptar a novos objetivos e necessidades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Antes de tomar novas iniciativas e assumir novas responsabilidades em trabalho, sua ambição e coragem farão você consolidar sabiamente os projetos em andamento. Sensibilidade apurada. Favorecidos o comércio e as atividades artísticas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: procure a tranquilidade em família e descanse. Saúde estável. Trabalho: rendimento altíssimo com metade do empenho de sempre. Quanto mais profissional você for, melhor. Deixe as emoções de lado para ajudar. Hoje há um favorecimento de suas parcerias.