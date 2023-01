ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque cultivar diplomacia ao lidar com as diferenças. O momento pode pedir uma postura proativa e articulada com o entorno, pois a Lua transita no eixo material-social, finalizando o período na fase cheia. Problemas acabam tomando corpo frente à competitividade apontada pela tensão Vênus-Marte.

