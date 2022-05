ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: O bom período continua. Tudo pode ficar ainda melhor se seus sentimentos forem mostrados sem restrições. Trabalho. Defende seus interesses e reconheça seu valor como pessoa. Não deixe que as pressões afetem sua autoestima. Aja de forma decidida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Este período será bom aprender a não discutir tanto e a querer ser o dono único da verdade. Esse exercício vai fazer com que você se sinta mais jovem, com o astral bem melhor para viver as coisas simples da vida. Briga não está com nada. Pense nisso!



GÊMEOS (21/5/a 20/6)

Trabalho. Coloque seus projetos em prática agora, não perca tempo, pois os astros estão ajudando. Boa fase para investimentos. Amor: Permita que coisas boas entrem em sua vida. O momento é de bem-estar e felicidade amorosa.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho. O momento é de progresso profissional e de popularidade na sua vida. Porém, não se impressione muito com muitas novidades. Prefira os meios que já conhece. Agora sim os seus esforços surtirão efeito desejado. Amor. Você, para ser mais feliz, basta amar!



LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho. Não perca tempo com o que não dá resultado em curto prazo. A realidade deve ser analisada friamente. Busque soluções para as pendências. Os pontos finais agora são mais que necessários. Amor. A dois, conseguirá tomar decisões. Busque harmonia no lar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: Terra. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Dedique-se mais a sua qualidade de vida e seus estudos. Priorize assuntos que você tem deixado de lado. E coloque suas atividades em dia. Assim sendo. Se sentirá mais leve.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Prefira o recolhimento no dia de hoje. Evite atividades sociais e procure ambientes tranquilos para cuidar das emoções e acalmar os nervos. Procure meditar, isso, te fará muito bem.



ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho. Maior habilidade profissional e senso de responsabilidade. Muito talento trazendo grande progresso material. Amor: Como perfeição não existe, o melhor é ajustar suas lentes ao que é real e acessível. E olha que estes dias são bons!



SAGITÁRIO (21/11 a 21/12)

Elemento: Fogo. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Trabalho: Aproveite o pique destes dias e agite suas atividades profissionais. Você se encontra em harmonia com as energias celestes, e isso ativa sua capacidade realizadora.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, procure entender que o meio no qual vive – e no qual anda por aí – é, sim, capaz de modificar o seu pensamento, a sua alegria, o seu bem estar e, obviamente, a sua energia. Procure instaurar ao seu redor boas energias com bons pensamentos.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: Juntando diplomacia, tolerância e eficiência você conseguirá destaque merecido no seu setor profissional. Compartilhe erros e acertos e tudo será melhor no final. Na hora de tomar decisões importantes, é melhor seguir a sua própria intuição que está em alta.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: Procure conversar para equilibrar ponto de vista diferente. Trabalho. Melhorar a autoestima é o começo para superar aquelas inseguranças que podem atrapalhar o seu desenvolvimento social e profissional. A fase é ótima para iniciar um projeto de malhação.