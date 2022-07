ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte adentra a casa material e pode lhe deixar proativa frente às questões práticas da vida, enquanto Mercúrio na área familiar tende a lhe conectar com suas raízes. A fase oportuniza ações promotoras de bem-estar na rotina, visto que a Lua transita no eixo cotidiano-espiritualidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Marte adentra seu signo e Mercúrio a área comunicativa, podendo lhe deixar segura na interação com o entorno. O momento tende a destacar um gradual movimento de interiorização que melhora sua percepção sobre suas necessidades, pois a Lua segue no eixo social-íntimo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure somar ideias e esforços em prol da gestão do cotidiano e dos desafios, já que Mercúrio adentra a área material e Marte a de crise. É preciso se conectar emocionalmente com as pessoas que lhe são queridas, visto o trânsito lunar no eixo família-relacionamentos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante fazer bom uso das informações. O momento astrológico tende a dinamizar o fluxo de ideias, favorecendo a gestão do dia a dia e da produtividade intelectual, individual ou em grupo, visto que a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Eleva-se a produtividade, como também a análise dos desafios, pois Marte adentra a área profissional e Mercúrio a de crise. Sua desenvoltura tende a evidenciar ao lidar com demandas e pessoas, conciliando-as de maneira harmoniosa, já que a Lua transita no eixo material-social.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Fraternidade e perseverança podem aflorar com Mercúrio na casa das amizades e Marte na espiritual. Momento de aperfeiçoamento na convivência com seus pares, já que a Lua transita entre seu signo e a área familiar, passando pela fase crescente, dando dimensão às ações em grupo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque traçar estratégias em prol da sua carreira, já que Marte adentra o setor íntimo e Mercúrio o profissional. O momento pode destacar uma fase em que os obstáculos lhe deixam consciente das ideias do que é importante defender perante o entorno

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente dar valor às parcerias que se nutram de valores humanizados e ser ética nas concorrências, já que Mercúrio ingressa na área espiritual e Marte na de relacionamentos. A fase pode lhe deixar engajada em ações colaborativas, pois a Lua se desloca no eixo amizades-material.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

É preciso buscar aprimoramento, pois Mercúrio segue para o setor íntimo e Marte para a área do cotidiano. Você tende a se conectar com suas ambições, fazendo-lhe se posicionar estrategicamente para atingir suas metas, já que a Lua transita entre a casa profissional e seu signo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente ajustar seus interesses com os de seus pares, visto que Mercúrio adentra a área de relacionamentos e Marte a social. A tendência é que aconteça um amadurecimento importante que lhe deixa mais consciente das potencialidades e limitações, devido ao trânsito lunar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure buscar união com seus conviventes. O momento pode lhe deixar criteriosa na gestão do cotidiano e prestativa no trato humano, o que fortalece o círculo de confiança, devido ao trânsito lunar entre o setor íntimo e o de amizades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O fluxo de ideias pode se intensificar com Mercúrio seguindo para a área social e Marte para a comunicativa. Pode haver maior articulação interpessoal no trabalho e em grupos que compartilham ambições, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-profissional, passando por um período crescente.