ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. A fase ainda é de colheita e de boas surpresas nas finanças. Você tende a tomar decisões movida por um sentimento de urgência em fazer parcerias. Procure estar perto das pessoas próximas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Vênus. Sua habilidade para lidar com empreendimentos está em destaque. Invista na carreira. Novas responsabilidades e experiências podem surgir. Bom momento no campo social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Disposição lutadora e ativa. Sua natureza é mais para a conciliação e a paz, mas quando é preciso, também sabe pegar em armas. Aproveite a oportunidade para dar maior otimismo à sua vida e chegar mais próximo à realização dos seus desejos. Enfrente os desafios.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, você experimentará certo desânimo que será bem superado; a influência é positiva, especialmente para terminar tarefas relacionadas com estudo e assinatura de papéis. Os assuntos do coração estão em fase maravilhosa de plena realização.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Amor: de tranquilos estes dias não têm nada. Fins e começos podem ocorrer num piscar de olhos. Podem até ir além das suas expectativas, mas serão questionados em algum momento. Seres perfeitos não existem, vale não esquecer disto em momento algum.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dia variável. Trabalho: coloque a força de vontade nos objetivos. Júpiter favorece as finanças. Um dinheiro extra entrará em seu orçamento. Não se deixe levar pela opinião dos outros, mas ouça mais e fale menos. Boa sorte! O desejo agora é de viver um grande amor.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Dedique-se mais às suas relações pessoais e busque afinidades para diminuir as diferenças que atrapalham o convívio. Aceite melhor as críticas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. As recompensas estão chegando e você verá que valeu o esforço. Nos negócios, novas chances surgirão. Faça arrumação no lar e livre-se do que não usa mais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Sobre o signo: preciso de mais espaço. Hora de manter os ideais em mente. O momento astral poderá lhe ajudar a escolher o melhor caminho a seguir. Ouça o que seu coração tem a dizer.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mostre-se mais se quiser reconhecimento. Esteja presente nas rodas e pequenos acontecimentos do dia a dia. No plano profissional, nesse período você deve levar adiante as suas ideias, não tenha medo de arriscar. Descruze os braços e lute pelas coisas que você acredita.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No trabalho, é tempo de assumir novas responsabilidades e mostrar competência. Pode demorar um pouco, mas você será recompensado. Nem sempre as coisas saem da maneira que planejamos. Enxergar e aceitar os próprios limites traz tranquilidade e sabedoria.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Dia bom. Trabalho: não espere pelos outros, faça você mesmo suas tarefas. Amor: clima de harmonia no seu romance. Perspectivas promissoras para sua atividade profissional.