ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Marte favorece iniciativas profissionais. Se deseja iniciar um pequeno negócio, esse é um ótimo momento para seguir novos caminhos. É bom lembrar que Júpiter incentiva o crescimento de qualquer atividade. Amor: perspectivas amorosas em alta.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: com firmeza você encarará as mudanças que estão na sua rota. Saberá navegar por um mar de incertezas e inovações. Como sempre, saberá nadar rumo ao sucesso. Você é uma pessoa gentil e, por isso, vence sempre. Amor: muito afeto no relacionamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: Sua capacidade de argumentação e articulação favorece o setor profissional e negócios importantes com pessoas com os mesmos interesses que você, trarão vantagens para todos. Amor: saberá fortalecer o relacionamento com seu senso de sinceridade.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: Não dê um passo em falso. Procure avaliar o que vai ser começado, pois isso é o que fará toda a diferença no final. Procure se mirar em quem chegou lá! A Lua lhe confere criatividade. Amor: compreensão em alta. Harmonia e paz na vida familiar ou conjugal.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: o Sol lhe envia vibrações positivas e conciliadoras. Excelente fase para fazer acordos a fim de resolver problemas ou saldar dívidas. Vida social: seu ar cativante será notado pelas pessoas ao seu redor. Amor: seu coração baterá forte por quem você ama.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: cuidado com as finanças. Não é hora de gastar seu dinheiro exageradamente. O melhor agora é fazer uma boa aplicação financeira. Isso fará toda diferença futuramente. Amor: bom momento para surpreender a pessoa amada. Que tal um jantar à luz de velas?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: da sua objetividade depende tudo que realmente deseja realizar. Invista sempre nela e não se arrependerá. Começar colocar as finanças em dia é uma forma de garantir um futuro promissor. Amor: se tiver que assumir um compromisso sério essa é a hora.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalho: excelente momento para investir em você. Priorize seus desejos. Seus objetivos profissionais serão alcançados se você não perder tempo em ficar avaliando uma coisa muitas vezes. Amor: você tende fazer coisas engraçadas para ver a pessoa amada feliz.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: projete um futuro melhor para você. Vise novos negócios. Corra atrás dos seus interesses. Aumente sua produtividade. Faça acontecer o que deseja. É isso que Júpiter quer que você faça. Mexa-se! Amor: a pessoa amada estará mais gentil do que nunca.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: não exija demais das pessoas. Elas também têm os seus limites. E qualquer atitude de forma autoritária será percebida à distância. Conte apenas com o que é possível elas darem conta. Pense nisso. Amor: Dê um embalo no romance. Que tal uma viagem a dois?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: em tudo que tentar realizar, diga sempre: “Vem, Espírito Santo!” e captará energias positivas. Siga o caminho da luz do criador e será sempre bem sucedido e feliz. Amor: ofereça o melhor de si para a pessoa amada e felicidade não faltará nunca.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: Netuno envia vibrações positivas. Procure captá-las para obter maior energia para ter força e criatividade para realizar tudo o que deseja. Não lhe falta proteção astral para vencer. Movimente-se! Amor: uma dose súbita de humor alegrará a pessoa amada.