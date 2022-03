ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nas finanças, é preciso cuidar do seu dinheiro, principalmente ao lidar com contratos ou negócios que estejam amarrados. O momento é ótimo para você crescer naquilo que tem se dedicado recentemente. Estabilidade nas relações afetivas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Franqueza e sinceridade trarão novas energias para a sua vida afetiva, afastando os fantasmas e vícios da relação. Muitas surpresas! Fique aberto, pois algumas novidades surgirão. Viva com mais leveza e não se acomode em sua rotina.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom para a compra de imóveis. Você estará muito feliz que nem terá tempo para preocupações. O seu relacionamento está ótimo e o convívio com seu amor está mais saudável. Agitadíssimo, você deve se lembrar que é importante reservar momentos para se divertir.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

‘Nesse período, dedique-se a sua vida afetiva. Tente superar diferenças. Período positivo para solidificação amorosa. Período muito agradável em todos os setores da vida. Este trânsito é muito tranquilo. Aproveite para articular novos projetos. Bom momento no campo familiar.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Lembre-se de que não temos como controlar tudo o que acontece na nossa vida. Procure avaliar mais os fatos. Avalanche de boas ideias. Muita criatividade e iniciativa. A lua traz uma carga de energia e entusiasmo que pode durar muito tempo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você está muito capaz, precisa deixar que as pessoas te notem e valorizem suas qualidades. Você está carismático e muito agradável. Aproveite para travar novos contatos e fazer amizades mais propícias. No amor, evite competições desnecessárias. Isso não vai dar certo, hein?

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua mente está mais ativa e seus pensamentos, muito mais claros. Bom período para dar andamento a projetos ou trabalhos interrompidos. Dia favorável para tomar decisões importantes: pode contar com todo o seu bom senso e a sua perspicácia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Terá a oportunidade de pensar mais objetivamente no futuro, planejando com perspicácia os próximos movimentos. Boa vitalidade para você hoje. A sua mente está clara, descansada e com bastante disposição para fazer planos, principalmente os amorosos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dinheiro extra pode chegar de surpresa. Período de grande atividade mental e de muita energia intelectual. Economize suas energias. Não deixe de dedicar algum tempo ao repouso. Não é conveniente arriscar-se. Tudo está perfeito no plano sentimental.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os relacionamentos afetivos ganham colorido especial. Ao que tudo indica, parece que há eletricidade no ar, o que aumenta a intensidade de tudo que acontece entre vocês. É como palha perto do fogo… Você deve ser sempre elegante e afetuoso; jamais dominador.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dedique-se a prática de alguns esportes, além de fazer bem fisicamente, renova energias, lhe trazendo ótimas ideias para a vida profissional. Vibrações muito positivas para você. Muita energia e coragem ao seu dispor. Bom momento no campo afetivo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O dia pede que você se reaproxime de pessoas queridas. Cerque sua vida de amor. Estes dias são de sorte. Sabe por quê? Porque você lida muito bem com o que muda de uma hora para outra. E bom humor é um poderoso atrativo, não é? Bom momento para passeios.