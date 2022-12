LEÃO (23/7 a 22/8)

Empatia e solidariedade tendem a aflorar agora. Você se mostra emocionalmente aberta à coletividade, o que contribui com ações desenvolvidas em grupo e no convívio com o entorno no trabalho, nos estudos e no lazer, dada a harmonia lunar com Sol e Vênus no segmento espiritual-social.

