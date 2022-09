TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua Crescente tende a aperfeiçoar sua capacidade de gestão dos desafios, mas busque ter reserva emotiva, visto os encontros com Júpiter, Marte e Sol. Com a tensão entre Lua, Urano, Saturno e Vênus, as experiências coletivas podem se mostrar complicadas, apesar da solidariedade aflorar.

