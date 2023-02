VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque se proteger de relações abusivas. A harmonia lunar com Vênus e Netuno tendem a aflorar em você simpatia e gentileza, o que contribui com contatos prazerosos no círculo de amizades. Por isso, procure selecionar as companhias e se expor com mais cautela.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos