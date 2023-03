LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente resgatar a harmonia interpessoal. O pensamento sensível pode se fazer presente em prol dos processos de gestão com Lua e Netuno no circuito do trabalho, mesmo que a tensão envolvendo Plutão aflore intolerância com o entorno imediato.

