ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante conciliar suas vontades com as responsabilidades, visto que o momento pode demandar maior capacidade de gestão. O emocional pode se expandir em direção à vida íntima, com a Lua Cheia na área familiar e se harmonizando com Netuno na de crise.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos