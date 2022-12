GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso ter como prioridade sua estabilidade financeira e procure buscar formas sustentáveis de atender ao que você precisa emocionalmente. Ir atrás de compensações materiais para as carências afetivas tende a contrastar com a necessidade da economia na gestão do cotidiano.

