GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso respeitar seus limites e atuar com prioridades. Seu comprometimento com as tarefas podem se intensificar com a Lua Cheia no setor do trabalho. Apesar do discreto ganho de produtividade, há o risco de sobrecarga, pois o referido astro se encontra de modo tenso com Sol, Vênus e Marte.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos