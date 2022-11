GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Com a Lua na área de relacionamentos tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, desafios no convívio com as pessoas do entorno podem ganhar corpo, o que demanda inteligência emotiva para amenizar o impacto dos problemas no dia a dia. Tente valorizar o recolhimento e a privacidade.

