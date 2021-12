ÁRIES (21/3 a 20/4)

A energia do Sol lhe dá energia para prosseguir com suas atividades de trabalho. Seu pensamento está mais rápido. Procure direcionar essas energias para correr atrás das coisas que você deseja. Não esconda seus talentos nem eleja portas vozes para suas ideias.

TOURO (21/4 a 20/5)

Antes de tomar decisões, escute sua intuição. Só seu coração lhe levará ao caminho certo. Querer é poder! Com isso em mente, atrairá a energia necessária para suas realizações. Um novo amor pode estar a caminho, mas com ele algumas adaptações terão de ser feitas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você poderá encontrar maior harmonia e paz na vida interior. Favorece as mudanças de atitude e de postura diante das outras pessoas. Momentos de harmonia e leveza, êxito nos contatos sociais e na vida amorosa. Tenha cuidado no relacionamento com amigos.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita energia de ação; ao acordar já sentirá a maior vontade, de agitar mil coisas. Dia favorável para atividades em grupo, seja trabalhando ou se divertindo. O que não pode é ficar parado pensando na morte da bezerra. Faça a energia circular.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Investir na sua imagem só lhe trará coisas positivas. Trabalho: você serve de referência às pessoas. Pudera, com tudo o que foi aprendido nos últimos tempos, é mais que merecido. Você passa por um bom momento no campo financeiro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A felicidade que tem buscado está mais perto do que imagina. Aproveite o momento positivo de sua vida e desfrute as novidades com prazer. A época se torna ainda mais especial com esse ciclo astral. Muitas coisas ainda estão por vir.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Aumento de sensibilidade e também da inteligência para lidar com as responsabilidades no estudo e no trabalho. Trace planos e prioridades Fase excelente. Mas de previsível ela não tem nada. Como os ventos sopram na sua direção esqueça tudo e deixe-se levar por eles.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Excelente momento para a vida profissional, momento de agir com firmeza e determinação, aproveitando a escassez de obstáculos. O trabalho deverá ser agradável e compensador, mas tome cuidado com a preguiça e a tendência para negligência. Tudo bem no amor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ótimas possibilidades no que diz respeito à profissão. Rapidez e inteligência brilhante. Use a sua capacidade de comunicação. Você receberá elogios. Plano sentimental muito favorecido. Profissionalmente, o melhor é saber muito bem onde pode manter o nariz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesta fase, permaneça confiante de que chegará aonde quer, por mais difícil que lhe pareça no momento. Você está mais alegre nesses tempos e isso torna também a relação amorosa mais prazerosa. O céu pode aumentar a sua capacidade natural de pressentir as mudanças.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase positiva para o trabalho e qualquer realização material, desde que você tenha paciência para construir o que deseja passo a passo com firmeza e determinação. Você conta com uma elevada capacidade de concentração de realizar tarefas que dependem de força.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O amor ocupa uma posição de destaque. A sorte bate à sua porta e as oportunidades vão se multiplicar. Faça escolha baseando apenas no coração. O momento é favorável para planejar sua vida financeira. Bom momento no campo emocional.