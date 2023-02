CÂNCER (21/6 a 22/7)

Cuidado com posturas autoritárias no trato humano, devido à tensão lunar com Mercúrio e Plutão. Sol, Lua e Marte se harmonizam entre os setores íntimo, familiar e de crise, podendo evidenciar uma fase em que o recolhimento traz fortalecimento, o que lhe ajuda a encarar os problemas com confiança.

