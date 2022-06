ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: da sua força de vontade depende quase tudo agora. Invista nela e recompensas virão. Tudo é óbvio agora, ou seja, o que for plantado será colhido de forma satisfatória. Amor: sair para se divertir e deixar em casa a pessoa amada é um pecado e tanto.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: o centro do palco continua sendo seu. Para ocupá-lo depende apenas de você. Entraves não existem. Mas, eficiência e produtividade terão que fazer parte de um todo para você merecer subir ao palco. Amor: animação e afeto contagiarão o seu lar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: Os astros darão a maior força para você abraçar as oportunidades e seguir rumo a sua meta profissional. Isso, será possível, se você se dedicar mais ao que faz. Poderá faturar uma grana maior. Amor: deixe as coisas rolarem, não se aborreça com nada.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: nessa fase, a Lua aumentará a sua criatividade. Sua produtividade será das mais interessantes. Você terá um avanço financeiro acima do esperado. Sucesso à vista! Amor: com seu charme em alta, não terá dificuldade em conquistar o seu par. Felicidade à vista nesse período!

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: o regente de seu signo, o Sol fará sua vida brilhar. Está previsto sucesso profissional. E não fica nisso, existe previsão de elevação financeira. Irá se destacar na vida social e familiar. Amor: quanto maior for a sinceridade mais feliz será o romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: hoje, você terá muita vontade de questionar os rumos que vem tomando as suas atividades profissionais. Novas possibilidades de mudanças passarão pela sua mente. O momento favorece reflexão. Amor: você saberá fazer a pessoa amada mais feliz.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: os astros estão reforçando os seus dons. Sua criatividade se manifesta em sua mente. Poderá produzir coisas interessantes e até maravilhosas. Desde que se proponha criar o que sua inspiração solicita. Amor: a felicidade reside no endereço da compreensão.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho: conquista profissional favorecida pelo regente deste signo: Plutão. Objetividade e determinação serão condutores para o sucesso da sua carreira. Use-os e chagará lá! Amor: esse momento favorece romances ardentes. Empolgação mútua não faltará.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: símbolo de expansão e de otimismo, Júpiter está com a corda toda lá no alto! Portanto, é possível contar com ele para o que der e vier. Sorte não faltará para fazer bons negócios. Amor: organize uma viagem a dois para fugir da rotina e melhorar o astral.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: invista nas ideias criativas para alavancar as suas atividades. Procure viabilizar um novo projeto que parece promissor. Ele poderá ter vida longa e trazer bons resultados. Amor: procure curtir a proteção e o aconchego do lar. Isso tornará você mais feliz.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: bons negócios chegando, mas para assumi-los é preciso ter certeza que dará conta deles. Antes dê fim às pendências. Finança: mais dinheiro entrará na sua conta bancária se for eficiente profissionalmente. Amor: se quer ser feliz, contribua para isso!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: o que parecia que não daria resultado está chegando ao fim satisfatoriamente. É sempre bom persistir num negócio que acreditamos que darão resultados. Otimismo atrai positividade e isso atrai prosperidade. Amor: a atração mútua animará o romance.