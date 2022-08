ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure resgatar os prazeres da vida, visto que a Lua segue para a área social. As demandas familiares podem pedir comprometimento com a Lua Cheia e Saturno juntos no setor doméstico. Cuidado para não se posicionar de forma autoritária no trato humano, como alerta a tensão com Sol, Urano e Marte.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos