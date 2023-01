TOURO (21/4 a 20/5)

Procure demonstrar capacidade de ação e habilidades criativas na gestão de recursos. Durante este momento astrológico, as dificuldades podem exercer pressão sobre as parcerias desenvolvidas no dia a dia, o que acaba aflorando estresse e conflitos.

