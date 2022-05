ÁRIES (21/03 a 20/04)

Recolher-se é uma boa maneira de ir descobrindo seus próprios segredos. Procure respeitar o que sua alma está lhe pedindo. Este será um momento de rever valores, incluindo sua relação amorosa. A Lua ajuda sua capacidade comunicativa.

TOURO (21/04 a 20/05)

Trabalho: Uma maior sensibilidade a críticas poderá afetar diretamente o seu humor. Não deixe. Mais que eficiência, é a maneira como você se relaciona que está contando pontos. Dica: Cobranças ou exigências em relação às pessoas que você ama? Nem pensar.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Mostre que tem vontade própria e use sua sensibilidade para achar o momento certo de colocar as verdades mais claras. Astral muito agradável para a sua vida profissional. Você está habilidoso com as pessoas e seguro nas suas decisões.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

No trabalho, é hora de você agir, de colocar as suas ideias em prática. O período proporciona boas oportunidades. Hora de agir com mais abnegação, valorizando muito mais o seu lado interior ou espiritual do que situações de evidência ou de reconhecimento eterno.

LEÃO (22/07 a 22/08)

É um momento propício para sua área profissional e traz muitas atividades em seu ambiente de trabalho. Sua motivação é alta para vencer os desafios. Saiba defender suas vontades e não deixe que os outros se apoiem em você. Não se iniba com isso.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

As coisas continuam um pouco embaraçadas à sua volta? Procure ter bastante calma, pois isso é algo absolutamente normal. Afinal de contas a vida é constituída de várias fases. O melhor está por vir. Sua intuição está aguçada e pode ser muito útil.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Apesar de você ter sempre uma resposta na ponta da língua, pode ser difícil falar sobre sentimentos. Agora você pode facilmente conseguir verbalizar o que sente. É tempo de poder se expressar. Será melhor não pensar em suas perdas e falhas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Haverá muita curiosidade em torno de você. Haverá confidências e muito interesse por sua felicidade. Dia de grande sorte e muitas bênçãos. Saiba administrar o que receber e, principalmente, agradecer por tudo que vem em forma de aprendizado.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os amigos estarão dando a maior força para os seus planos. Ambiente de trabalho agradável, por causa da facilidade de relacionamento com os companheiros. A Lua favorece o amor, o lazer e o que fizer em benefício dos que ama. Bom momento no campo social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Nesse período, tente não se cobrar e fazer o mesmo com os outros. Procure relaxar e deixar que o equilíbrio

tire a energia negativa acumulada no seu corpo. É tempo dev ocê fazer trocas e agregar novas ideias.

Obter melhorias está dentro do previsto.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

É bom pesquisar antes de aplicar seu dinheiro. Nos dias de hoje, isso é fundamental. Você deverá ser mais perseverante e realista, a fim de favorecer as chances no trabalho e nos negócios, senão deixará escapar uma oportunidade única e inesperada.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Hoje você sente a necessidade de valorizar seus potenciais e defender seus objetivos de vida. Haverá uma ótima oportunidade para aumentar sua renda. Você terá energia para buscar novas alternativas. Mas procure pensar antes de tomar decisões.