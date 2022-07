ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte e Urano na casa material se encontram de modo tenso com a Lua, podendo contraindicar misturar finanças e amizades. Lua e Saturno no setor de amizades e harmonizados a Vênus tendem a destacar a importância de apoio intelectual e afetivo.



TOURO (21/4 a 20/5)

Tente evitar se sobrecarregar, como alertam Marte e Urano tensionados à Lua. O encontro Lua-Saturno no setor profissional pode evidenciar seu comprometimento com o trabalho, enquanto que lhe permite exercitar suas habilidades na condução das demandas, pois a referida dupla se harmoniza a Vênus.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dada a tensão lunar com Marte e Urano, os desafios podem aflorar, sem se deixar estressar. Uma maior consciência do seu potencial tende a marcar presença com Lua e Saturno no setor espiritual e harmonizados a Vênus em seu signo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Expor-se socialmente pode ser desfavorável, visto que Marte e Urano seguem tensionados à Lua. Lua e Saturno tendem a favorecer a introspecção e também lhe predispõem a assumir uma postura emocionalmente discreta, visto que se harmonizam a Vênus no circuito de crise.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua postura nas relações pode se revestir de comprometimento e gentileza, visto o encontro Lua-Saturno e a harmonia de ambos com Vênus. Procure exercitar sua capacidade diplomática nos processos de negociação profissional.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure prevenir o estresse, devido à tensão lunar com Marte e Urano. O senso de responsabilidade apurado no encontro Lua-Saturno pode fazer você se dedicar às tarefas do dia a dia e a economia criativa se mostra um ponto positivo para elevar a qualidade das ações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque ser criteriosa com as finanças, como alertam Marte e Urano tensionados à Lua. Uma postura socialmente discreta e focada na qualidade das relações tende a lhe ajudar a fazer contatos aprazíveis, já que Lua e Saturno se encontram no setor dos prazeres.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Devido à tensão lunar com Marte e Urano, é preciso demonstrar inteligência emotiva em situações de estresse. A vida em família pode pedir comprometimento com Lua e Saturno juntos no setor doméstico e também lhe permite fortalecer os laços afetivos com seus conviventes.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Tente investir em bem-estar. Lua e Saturno se encontram no setor comunicativo e entram em harmonia com Vênus, podendo lhe despertar inteligência emotiva para lidar com as pessoas e isso se mostra essencial para amenizar o estresse e conflitos coletivos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

É importante conter os gastos com o lazer, devido à tensão lunar com Marte e Urano. A gestão das finanças e dos aspectos práticos pode se beneficiar do senso de responsabilidade despertado no encontro Lua-Saturno, ao mesmo tempo em que a economia criativa assume importância.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque evitar se posicionar de maneira autoritária com seus pares, devido à tensão lunar com Marte e Urano. O pensamento crítico tende a aflorar com Lua e Saturno juntos em seu signo, o que lhe permite tomar decisões responsáveis.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure ter discrição quanto ao que lhe incomoda, devido a Marte e Urano tensionados à Lua. O senso crítico apurado pelo encontro Lua-Saturno tende a lhe permitir entender melhor os problemas e como superá-los, o que se reflete de modo positivo sobre sua autoestima.