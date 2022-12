VIRGEM (23/8 a 22/9)

As responsabilidades tendem a lhe despertar proatividade, enquanto que a tensão lunar com Vênus demanda gastos mais responsáveis. Cuidar do bem-estar pessoal pode se mostrar fundamental para que a mente funcione a favor das revisões em tempos de Lua Minguante.

