ÁRIES (21/3 a 20/4)

Será importante gerenciar melhor o seu tempo, preparando-se para novas demandas, já que novos serviços e negócios tendem surgir. Nas finanças, evolução financeira está ao seu alcance, basta produzir e empregar o dinheiro. No amor, êxito amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não se deixe influenciar pelos outros ao tomar decisões importantes, pois você tem convicção do quer fazer e sabe o que é melhor para você. Nas finanças, bons negócios tendem melhorar seu faturamento. No amor, tendência à tornar-se muito romântico.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Defenda seu ponto de vista, mas respeitando a opinião dos outros. Zele pelo que é seu e não abra mão de seus direitos, pois ninguém vai colocar azeitona no seu pastel! Finanças em momento positivo: bom para investimento. No amor, clima de alegria.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não deixe as suas obrigações ficarem em segundo plano em favor da vida social. Concilie os interesses sem negligenciar responsabilidades. Nas finanças, sua intuição lhe ajudará a fazer grandes negócios nesse período. No amor, curta a companhia de quem você ama. Seja feliz!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Algumas preocupações começam a vir à tona, mas não há motivo concreto para isso, já que o cenário astral mostra que uma fase de prosperidade está chegando e que poderá sua vida para melhor. Finanças em alta. Amor: visite quem você mais gosta.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Deixe todas as lembranças tristes no passado. Direcione seu olhar para o presente, vislumbrando um futuro feliz. Não fuja de suas responsabilidades, pois alguém pode tentar ocupar o seu lugar. Finanças, situação estável. No amor, romance em alta.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Esse dia favorece atividades em grupo. A união dos esforços ganha vez no trabalho. O momento ideal para parcerias e associações profissionais. Nas finanças, produtividade tende a aumentar e aumentar seus rendimentos. No amor, relação afetiva em alta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Inove seus métodos de trabalho e resultados virão. Sistemas antigos devem ficar de lado para dar vez aos novos que são mais atualizados e produtivos. Nas finanças, muita visibilidade de bons investimentos. Aproveite! No amor, êxito na vida amorosa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Distração pode comprometer o seu trabalho. Dê mais atenção ao que faz para evitar ter que refazer serviços. Foque-se na sua atividade e boa produtividade se manterá. Nas finanças, investimentos em alta. No amor, vida dois estará muito romântica.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Dê início a um projeto que por medo você não o colocou em ação com receio de não vingar. Os astros favorecem as iniciativas profissionais. Nas finanças, quem não ousa não sai do lugar, mas também não segue em frente! No amor, momentos felizes nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Contenha a impaciência. Você conseguirá resolver qualquer situação. Não permita que contratempo causado por terceiro lhe revolte. Nas finanças, tudo indica que passarão de estável para promissora. No amor, fase de entendimento por intermédio de bom diálogo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Use seus talentos para chegar onde quer. Você almeja reconhecimento profissional, mas para isso, terá que se destacar na sua atividade. Mostre o artista que mora em você. Nas finanças, sorte nos investimentos. No amor, Vênus estimula romance.