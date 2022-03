ÁRIES (21/3 a 20/4)

Vida profissional num momento de glórias. O segredo é a arma de seu sucesso. Seja discreto. Seu senso prático está em destaque. Otimize suas atividades cotidianas e procure promover o conforto e a segurança em sua casa.

TOURO (21/4 a 20/5)

No trabalho, seu poder intuitivo estará ativado, contribuindo para que você alcance seus objetivos. Então, não descarte seus pressentimentos. Surgimento de uma oportunidade como nunca teve antes. Use a inteligência e astúcia, controlando inteiramente a situação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você estará ocupado em seu trabalho e poderá consolidar sua situação e fazer novos planos que exigirão organização e aplicação. Seja hábil e diplomata no plano sentimental. Novos conhecimentos, e novas amizades serão favoráveis aos assuntos do seu interesse.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Ideias originais estão povoando sua cabeça. Momento muito positivo para o seu trabalho e a vida de modo geral. Você está muito competente e vai surpreender-se com ideias e soluções originais. Bom momento no campo profissional.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: Fogo. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. É hora de você dar início a seus projetos, buscar andamento para seus objetivos, e pessoas que possam te auxiliar. Você conta com um bom trânsito astral para os assuntos afetivos e do coração.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nada é estimulante do que ficar antenado nas coisas que acontecerem a sua volta e fazer disso uma fonte geradora de novas ideias. Permaneça firme e confiante de que chegará onde almeja, por mais dificuldade que o momento possa parecer.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Que tal adotar uma atitude mais objetiva em relação aos projetos e produzir mais? Viagens podem ser oportunidades de expandir seus conhecimentos. Aproveite este momento propício para fazer contratos de acordos em geral. Bom momento no campo familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O setor de trabalho está recebendo boas vibrações nesse períodoe você deve aproveitar toda essa energia, otimismo e ousadia, para fazer avançar os seus projetos. Não se preocupe com rivalidade e disputas, pois você as enfrentará com muita disposição e com sucesso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Ardor e romantismo nos relacionamentos afetivos, mas sem tirar os seus pés do chão. Para evitar tropeços, use sempre de muita franqueza e total sinceridade, mesmo que com isso surjam espinhos no meio da tão bela roseira. Aproveite. Bom momento para resolver problemas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não perca tempo. Valorize cada minutinho para dar fim a pendências e ao que ficou parado independentemente da sua vontade. Há ajuda por perto. Hoje você terá boas oportunidades para ganhar dinheiro. Tome as decisões por si mesmo, sem muita demora.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este período é realmente ideal para você. Vai progredir no campo profissional e financeiro. O amor também está em excelente fase. Toda e qualquer chance de melhorar em sua carreira, seja artística, pública, administrativa, cultural ou técnica deve ser aproveitada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. O céu amplia as possibilidades da sua natureza sensitiva. Faz você desejar intensamente um encontro amoroso profundo. Cuidado com o que você pede. O céu pode atender.