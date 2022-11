LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente deixar as diferenças de lado e direcionar o foco para as necessidades comuns. Afloram conflitos territoriais nas relações com a Lua tensionada a Marte, Netuno e Júpiter, podendo afetar a continuidade das ações articuladas em meio à coletividade.

