LIBRA (23/9 a 22/10)

As experiências dos outros podem lhe ajudar a entender sua atual fase de vida, o que motiva você a melhorar como pessoa. Transitando pela área espiritual, a Lua se harmoniza com Vênus e Júpiter e isso tende a proporcionar uma interação humana mais interessante do ponto de vista do autoconhecimento.

