ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte, regente deste signo, lhe enche de total empolgação e otimismo para você atingir seus objetivos de uma maneira menos trabalhosa. Nas finanças, terá mais facilidade para fazer negócios mais lucrativos. No amor, alguém te ama em segredo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende se destacar nas atividades ligadas a vendas, pois seu faro para negócios está em alta. Renove seu círculo social e terá chance de conhecer pessoas com ideias promissoras. Nas finanças, sucesso comercial. No amor, alegrias na vida cotidiana.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mesmo que não de imediato não consiga êxito numa iniciativa, não desanime, pois tem muita coisa boa vindo, aí! Os perseverantes sempre vencem. Nas finanças, vai demorar um pouco, mas dinheiro vai chegar com fatura. No amor, dias felizes a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, será preciso você mudar de estratégia para poder competir melhor com os concorrentes. Coloque a sua criatividade para funcionar e inovações não faltarão. Nas finanças, altos ganhos virão por intermédio dos serviços criativos que realizar

LEÃO (23/7 a 22/8)

O bem-estar coletivo pode trazer mais harmonia na vida familiar. Compreensão será o fator que gerará muita paz e alegria com as pessoas com quem convive. Nas finanças, o Sol acena negócios bem lucrativos. No amor, euforia gerada por boas notícias.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aliando criatividade e poder de realização, você fará maravilhas no setor de trabalho. Boa fase para você expandir sua atividade, pois sua inspiração está em alta. Crie! Nas finanças, expansão de negócio e dinheiro. No amor, animação e alegria no lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Invista em seus ideais, pois o momento favorece realizações em todos os setores da sua vida. Progresso no trabalho irá lhe trazer alegrias. Nas finanças, a tendência é de crescimento nos negócios e na poupança! Amor: invista no que possa lhe fazer feliz.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sorte com contratos e parcerias. Plutão, regente deste signo, estimula o crescimento de tudo relacionado ao trabalho. Nas finanças, tudo correrá bem se segurar à vontade de gastar em demasia. No amor, relação estável, mas será melhor não abusar, viu?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A melhor o período para você desenvolver a sua carreira profissional será na próxima semana, quando Júpiter favorecerá trabalho criativo e prosperidade. Nas finanças, pode contar com sorte, pois uma coisa boa está vindo, aí! O amor, paixão em alta.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O período promete mais oportunidades, mas não se esqueça de correr atrás de seus interesses, viu? Se depender de Saturno, você realizará os objetivos desejados. Nas finanças, dinheiro vai pintar na medida do que você trabalhar. No amor, novidades felizes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Terá motivação de sobra para correr atrás de seus interesses, pois percebe que bons negócios estão aparecendo. A sua generosidade tende atrair bons fluídos para você, mesmo! Nas finanças, situação tende melhorar. No amor, paixões repentinas à vista!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não deixe o baixo-astral entrar em sua vida. Pense positivo e dias melhores virão. No seu meio social, alguém poderá lhe surpreender com algo agradável. Nas finanças, uma fase de prosperidade está por vir. No amor, invista no bem-estar de quem ama.