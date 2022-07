ÁRIES (21/3 a 20/4)

Atividades relacionadas ao intelecto tendem a ganham corpo, pois o astro encontra Mercúrio, o que oportuniza intercâmbios, estudos e tudo o que traga valor ao pensamento. Sua área de prazeres recebe a energia do Sol, podendo trazer grande motivação para aproveitar os bons momentos da vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque trocar ideias com o entorno sobre necessidades comuns, visto que o Sol encontra Mercúrio. O meio familiar pode se mostrar fonte de grande bem-estar com o astro-rei no setor doméstico, fazendo-lhe se dedicar a aperfeiçoar o dia a dia e as relações que se desenvolvem no cotidiano.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente aproveitar para interagir com as pessoas de interesse e ampliar sua rede de contatos. Intelecto e simpatia podem ser seus aliados, por isso procure fazer bom uso dos dois. O Sol transita na área comunicativa, encontrando com Mercúrio, deixando seu pensamento mais articulado.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O encontro com Mercúrio tende a trazer boa capacidade de análise. Sendo assim, busque ter atenção às oportunidades de investimento, de regularizar dívidas e tudo que seja de interesse à vida financeira. Seu olhar pode se ampliar para os aspectos econômicos e práticos do cotidiano.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso dar visibilidade aos projetos que exigem diálogo com outras pessoas e fazer contatos úteis. Seu brilho pessoal pode ficar mais intenso com a passagem do Sol para seu signo, momento em que encontra Mercúrio, de modo que uma inteligência criativa tende a se somar ao seu carisma.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente avaliar os problemas de modo racional, buscando fortalecer o autoconhecimento. Sua área de crise recebe a influência do Sol e pode trazer obstáculos, além de destacar sua capacidade de análise de tais questões, visto que o astro se aproxima de Mercúrio.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure fazer novos contatos em suas áreas de interesse. Sua postura é marcada pelo calor humano e um pensamento socialmente positivo com o ingresso do Sol na área de amizades e seu encontro com Mercúrio, agregando valor à sua interação com os grupos que participam do dia a dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque definir objetivos equilbra

dos com suas ambições para trilhar caminhos coerentes. O Sol se desloca para a área profissional e encontra Mercúrio, podendo revelar possibilidades de crescimento para sua carreira, enquanto que lhe motiva a investir em capacitação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Estudos tendem a ser beneficiados, além de viagens e outras experiências que elevem sua bagagem intelectual e cultural. Seus valores podem ficar mais fortalecidos com a passagem do Sol para a área espiritual e seu encontro com Mercúrio, o que traz estímulo para lutar pela felicidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente analisar os acontecimentos e avaliar quais mudanças são bem-vindas. O Sol passa a transitar pelo setor íntimo junto com Mercúrio, podendo sugerir um momento positivo ao autoconhecimento e favorável para aperfeiçoar seu entendimento sobre os obstáculos na vida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso se mostrar aberta a trocar ideias e a compartilhar experiências com os entes queridos, pois a comunhão de conhecimento pode ser grande. As relações tendem a vivenciar maior sinergia emocional e intelectual, pois o Sol conflita com seu signo, estando junto a Mercúrio.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As parcerias de trabalho podem ser favorecidas por conexão de pensamento. Momento marcado pela entrada do Sol no setor ligado ao cotidiano e à saúde, que encontra Mercúrio, o que nutre sua vitalidade física e mental e também sua capacidade de conciliar produtividade.