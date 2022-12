ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante conciliar suas propostas com as demandas do dia a dia. Com a Lua Nova no setor das ideias, ideias originais tendem a se fazer presentes, o que contribui com a articulação de projetos e a interlocução com as pessoas que lhe interessam.

