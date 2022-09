SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Este é o momento de resgatar as vocações. A retrogradação de Mercúrio o reconduz ao setor profissional, o que tende a lhe fazer reavaliar quais são as prioridades e estratégias para lidar com desafios que prejudicam o avanço dos empreendimentos em curso.

