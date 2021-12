ÁRIES (21/3 a 20/4)

Bom momento para reestruturar estudos e desenvolver metas. É hora de buscar evolução para melhorar o que faz. Curta os momentos de diversões ao lado dos amigos. Finanças: saberá incrementar sua renda através de serviço extra. Amor: fuja de amizade-colorida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pode rolar um bom negócio e incrementar seus lucros. Você tende projetar parcerias, pois, o seu objetivo capital é desenvolver suas atividades. Diversão: que tal assistir uma partida do time do seu coração! Finanças: vão melhorar. Vênus dar sinal verde para o amor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Este é um bom momento para alcançar a resolução de situações. Procure agir de maneira mais discreta para tratar de conciliação de interesses. Diversão: busque se divertir sem gastar demais. Finanças: melhoria à vista! Amor: não deixe a relação cair na rotina.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não se envolva nos problemas dos outros, pois, no final, vai sobrar para você! Aproveite este dia para organizar sua casa e seu trabalho. Perceba como você pode otimizar a vida cotidiana. Diversão em alta nesse período. Finanças: estáveis. Amor: perfeita sintonia na vida familiar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você terá excelentes oportunidades de fechar bons negócios e faturar acima do normal. É hora de investir na sua atividade para que ela possa deslanchar. Diversão tende aliviar a tensão do dia a dia. Finanças: há sinais de melhoria. Amor: clima feliz na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aja com persistência e seus caminhos irão se abrir. Desenvolvimento das suas atividades dependerão de seus esforços profissionais. Diversão: amigos irão lhe divertir com boas piadas ou conversas curiosas. Finanças: tende melhorar. Amor: deixe a timidez de lado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você tende expandir seus horizontes profissionais, mas fique alerta para não desanimar no primeiro obstáculo. Vencer desafio será fundamental para obter conquistas. Lazer: procure ler um bom livro. Finanças: tendem se desenvolver melhor. Amor: há clima para romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As demandas profissionais estimulam investimentos nas suas atividades, pois você sente que pode progredir ainda mais. Diversão: que tal fazer uma curta viagem recreativa? Nas finanças: bom desenvolvimento financeiro à vista! Amor: sucesso na vida amorosa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Você sente que paira no ar aspectos positivos e que sua vida pode mudar para melhor. As atividades intelectuais, assim como as interações afetivas se mostram prazerosas. Lazer: que tal pescar ou contemplar a natureza? Finanças: estáveis. Amor: muita sintonia a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Empenhe-se ao máximo nas suas atividades, pois resultados positivos virão. Diversão: que tal jogar umas partidinhas de damas ou xadrez com os amigos? Nas finanças: inspiração para investir bem dinheiro. Amor: está só? Poderá aparecer uma pessoa que lhe fará feliz.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Use sua intuição para tomar decisões profissionais. Aposte em seus talentos e conseguirá realizar tudo que pretende. Bola pra frente! Diversão: jogar dominó ou cartas com amigos irá muito lhe distrair. Finanças: tende evoluir. Amor: uma amizade pode virar algo mais.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Há sinal de êxito profissional. Netuno, regente deste signo, acena um período de muito empenho no trabalho e mais dinheiro no bolso. Júpiter está comandando o seu progresso: mexa-se! Nas finanças: prosperidade à vista! Amor: poderá viver um romance muito feliz.